ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ أربع سنوات (صور)

غاب الجمال عن لبنان لثلاث سنوات قبل أن يطل ليل الأحد متوجا الشابة ياسمينا زيتون (20 عاما) ملكة على عرش جمال بلد انطفأت أنواره بسبب اسوأ أزمة اقتصادية يمر بها.

فبعد انقطاع تسببت به الأوضاع الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا اقيم حفل اختيار ملكة جمال لبنان في قلب العاصمة التي دمر جزء منها اعنف انفجار في التاريخ في الرابع من اغسطس آب عام 2020.

وتحت شعار (اشتقنا نحتفل بجمال لبنان) تنافست 17 متبارية على الفوز باللقب .

وحلت كل من مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية ولارا هراوي وصيفة ثالثة ودلال حبّ الله وصيفة رابعة وهي ذات بشرة سمراء وتميزت بحضور لافت وبشعر اجعد داكن.

وأجابت المتباريات على اسئلة لجنة الحكم المؤلفة من 8 اعضاء وهم ممثلة وزارة السياحة ملكة جمال لبنان للعام 1993 سامايا شدراوي، مدير شركة ”أي بي استديوز“ الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي، ملكة جمال العالم 2021 الحاليّة كارولينا بيالاوسكا المديرة العامة لجريدة النهار والنهار العربي نايلة تويني، المؤلّف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، الإعلاميّة ومقدّمة البرامج هيلدا خليفة، مخرج مسرح كركلا إيفان كركلا، والشخصية ذات التأثير العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن.

وافتتحت الحفل الفنانة نانسي عجرم فغنت لبيروت وجمالِها واختارت في إطلالتها الأولى أغنية (إلى بيروت الأنثى) التي كتبها الشاعر الراحل نزار قباني. كما قدمت اغنيتها الجديدة (صح صح) التي أطلقتها مع الموزّع العالمي مارشميلو وغنت ايضا أغنية (سلامات).

وفي رسالة إلى لبنان قالت نانسي عجرم ”أنت حبيب العمر وسأبقى عالحلوة وعالمرّة معك“.

وقالت مقدمة الحفل المذيعة اللبنانية ايميه صياح ان حفل انتخاب ملكة الجمال هو تعبير عن التحدي ”فلبنان مصّر على الحياة“

وعلى وقع أغنية حلوة يا بلدي للفنانة الراحلة داليدا قدمت المشاركات مقاطع فيديو تم تصويرها بين منطقتي الجميزة ومار مخايل في وسط بيروت وهي المناطق الاكثر تضررا جراء انفجار المرفأ.

وقالت المتبارية لارا هراوي 24 عاما ”ما قدرنا نأمن الدوا لبيي (أبي) ولا قدرنا نسحب المصاري من البنوك حتى نحكموا والاطباء اعطونا امل 5 بالمئة ومع ذلك عاش…بيي متل لبنان لو كان قريب من الموت يبرجع بعيش“.

وقالت المتبارية لين مسعود 20 عاما ”اشتقت لجدي الي خسرتوا بسبب كورونا ولان لم نستطع ان تجد مستشفى تعالجه… جدي ما رح يرجع بس لبنان رح يرجع مستشفى الشرق“

أما الملكة ياسمينا زينون فقالت قبل انتخابها “ لبنان شقت لبيروت الي بتسهر للصبح واول ما يطلع الضو بتفتح المحلات وبتتعبى الاسواق بس الا ما يرجع يطلع الضو“.

وارتدت المتسابقات ازياء من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة. وسيشارك لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم ومسابقة ملكة جمال الكون.

وقال الاعلامي يزبك وهبة من قناة ال بي سي التي نظمت ونقلت هذا الحدث لرويترز ”لا شك ان هذا كان تحديا كبيرا قامت به المؤسسة اللبنانية للارسال بعد انقطاع لثلاث سنوات بسبب الثورة والاوضاع الاقتصادية المنهارة، لا شك ايضا ان المكان الذي اخترناه في بيروت (الفوروم دو بيروت) كان مدمرا بفعل انفجار مرفأ بيروت كان له رمزية في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، اليوم كان اللبنانيون لديهم فسحة امل، بصيص نور من خلال عملية انتخاب هذه الصبية ، ورأينا انه صار في فسحة امل من خلال عملية الانتخاب هذه، اتمنى ان تكون باكورة وفاتحة لكي يتحول لبنان شوي شوي للأحسن“.