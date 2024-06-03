أشرقت غانم: والدي رفض دخولي الفن ولاحقا بكى فرحا

قالت الفنانة العراقية أشرقت غانم، إن والدها رفض دخولها الفن رفضاً قاطعا، لكن دموعه انهمرت مع أول ظهور لاسمها في شارات المسلسلات (التايتل).

وقالت أشرقت التي كانت أحد أبطال مسلسل "خان الذهب" في جزئه الثاني، لـ"إرم نيوز، إن والدها غانم حميد "فنان ومخرج وأكاديمي وقضى عمره كله في الفن"، مشيرة إلى أنه كان يصحبها معه لمشاهدة كواليس الأعمال الفنية.

وأوضحت أنه منذ ذلك الوقت، كانت لوعتها وتعلقها بالفن، لكن ورغم ذلك رفض والدها بادئ الأمر دخولها في الفن والاشتراك بأعمال فنية أو مسرحية رفضا قاطعا، حتى أنها عجزت لأشهر عديدة عن إقناعه بفكرة القبول.

وأشارت إلى أن والدها وافق أخيرا على دخول هذا العالم المليء بالطاقة والحيوية والمتعب في ذات الوقت، مضيفة بالقول: "لن أنسى دموعه حين بكى وهو يشاهد اسمي لأول مرة على تايتل المسلسلات التلفزيونية، حيث لم يتمالك نفسه وكأن لسان حاله يقول هذه ثمرتي في الحياة".