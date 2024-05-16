عبد اللطيف عبد الحميد ينهي شريط حياته السينمائي ويودّع الفن السابع

نعى فرع دمشق لنقابة الفنانين، المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد، الذي رحل عن عمرٍ ناهز 70 عاماً، بعد تجربة غنية في الإخراج السينمائي والتلفزيوني وكتابة السيناريو.

وكان عبد الحميد، كتب منذ أيام، آخر منشور له على فيسبوك، بمناسبة عيد ميلاد زوجته لاريسا، الفنانة التشكيلية، التي رحلت قبله عام 2021، قال فيه: "صباح الخير يا لاريسا.. اليوم 4 أيار، يوم ميلادك.. سأحتفي به بطريقة تليق بنبل روحك الطوافة حولي.."، كأن عبد الحميد شعر بقرب لحاقه بلاريسا.

وتخرج عبد الحميد من المعهد العالي للسينما في موسكو عام 1981، وأثناء الدراسة أخرج ثلاثة أفلام قصيرة هي: "تصبحون على خير"، و"درس قديم"، و"رأساً على عقب".

تجربة عبد الحميد مع الأفلام الطويلة، بدأت كمساعد مخرج مع محمد ملص في فيلم "أحلام المدينة" 1983، كما خاض أول تجربة للتمثيل في فيلم "نجوم النهار" 1987، إخراج أسامة محمد.