السعودية توفر لمواطنيها وظائف عن بُعد في المنظمات الدولية

بات لدى السعوديين الباحثين عن وظائف، خيار جديد وميسر لإيجاد فرصة عمل، حيث وفرت المملكة لمواطنيها منصة إلكترونية تحصر كل الوظائف في المنظمات الدولية، بما في ذلك تلك التي تتطلب العمل من المنزل أو عن بعد.

وتحمل المنصة الجديدة اسم "دولي"، وتعرض اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 وظيفة في تخصصات متعددة، وفي دول كثيرة بينها السعودية ومصر ولبنان والمكسيك والولايات المتحدة واليابان، بجانب وظائف دولية من المنزل في المملكة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للسعوديين الراغبين، التقدم لوظائف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهنية، في قطاع مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في منصات البرنامج، إذ سيعمل المقبولون من منازلهم لمدة أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.