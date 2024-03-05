السعودية توفر لمواطنيها وظائف عن بُعد في المنظمات الدولية
بات لدى السعوديين الباحثين عن وظائف، خيار جديد وميسر لإيجاد فرصة عمل، حيث وفرت المملكة لمواطنيها منصة إلكترونية تحصر كل الوظائف في المنظمات الدولية، بما في ذلك تلك التي تتطلب العمل من المنزل أو عن بعد.
وتحمل المنصة الجديدة اسم "دولي"، وتعرض اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 وظيفة في تخصصات متعددة، وفي دول كثيرة بينها السعودية ومصر ولبنان والمكسيك والولايات المتحدة واليابان، بجانب وظائف دولية من المنزل في المملكة.
فعلى سبيل المثال، يمكن للسعوديين الراغبين، التقدم لوظائف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهنية، في قطاع مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في منصات البرنامج، إذ سيعمل المقبولون من منازلهم لمدة أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.
مجالات متنوعة
ويقول القائمون على منصة "دولي"، إنها توفر العديد من فرص العمل من مجموعة واسعة من المجالات، مثل: التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والتمويل، والمزيد، إضافة لتحديث قائمة الوظائف بشكل مستمر.
ويبدو إتقان اللغة الإنكليزية هو الشرط المشترك في غالبية الوظائف المطروحة، فيما تتنوع باقي الشروط حسب قطاع الوظيفة.
كما يقول القائمون على المنصة، إنها لا تضمن قبول المتقدم للوظيفة، لكنها "تلتزم بشدة بتعزيز التنوع والشمولية داخل القوى العاملة الدولية"، وتوفر مصادر، مثل: نصائح للمقابلات الشخصية، والاستشارات المهنية، وفرص التواصل، لمساعدة المتقدم على النجاح في البحث عن وظيفة والتطور الوظيفي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية التي تشرف على منصة "دولي" إنها تهدف بشكلٍ رئيس إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية.
ونجحت خطة توظيف واسعة بَدأ العملُ بها عام 2016، وتركزت في القطاع الخاص، في خفض نسبة البطالة بين السعوديين لحد كبير وقريب من خطط الرياض للوصول إلى نسبة بطالة عند 7 في المئة قبل الموعد المحدد عام 2030.