علا غانم تتقدم بشكوى للشرطة ضد طليقها عبد العزيز حسن

حررت الفنانة المصرية علا غانم محضرًا ضد طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، تتهمه خلاله بالاستيلاء على منزلها وتأجيره لتصوير إعلانات وأعمال فنية.

وكشفت علا غانم في بلاغها أن طليقها استولى على الفيلا الخاصة بها، قبل عام ونصف العام، بالقوة بعد أن أحضر بلطجية وطردها منه، لافتة إلى أنها تفاجأت بأنه يؤجره مقابل 50 ألف جنيه مصري (ما يزيد على 100 دولار أمريكي) في اليوم الواحد للمنتجين ليقوموا بتصوير إعلانات وأعمال فنية به.

وأضافت علا غانم أن طليقها يدَّعي أنها قامت بتأجير الفيلا له مقابل 1000جنيه شهريًّا (ما يقرب من 20 دولارًا)، معربة عن دهشتها كيف تؤجر فيلا بهذا الحجم مقابل 1000 جنيه فقط، مؤكدة أن هذا العقد مزور وستتقدم بطعن عليه.