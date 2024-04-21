المغرب.. تفاعل كبير مع عودة فرقة "مسرح الحي" بعد غياب طويل

عقب الإعلان عن عرض مسرحي جديد لفرقة "مسرح الحي" في المغرب، تفاعل المهتمون والنشطاء بشكل إيجابي مع عودة نشاط هذه الفرقة المسرحية، الموسومة في ذاكرة المغاربة بعروض لقيت نجاحا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي.

وتعود فرقة "مسرح الحي"، بعد غياب دام نحو 3 عقود عن الساحة المسرحية والفنية المغربية، بحلة ونفس جديدين، تحت قيادة الثنائي المؤسس الفنانين حسن فولان وعبد الإله عاجل، من خلال عرض مسرحي جديد يحمل عنوان "سَدّينا" (وتعني انتهينا)، الذي أخرجه الفنان أمين ناسور.

وتأسست فرقة "مسرح الحي" عام 1986، وكان لعروضها التي قدمتها وقع كبير وخاص في وجدان وعقول المغاربة، خصوصا أنها تطرقت بسخرية إلى مواضيع مهمة في صلب الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المغربي.

وأكد مخرج مسرحية "سَدّينا" للفرقة، أمين ناسور، أن "مسرح الحي تجربة مهمة في المسرح المغربي، خصوصا في التسعينيات من القرن الماضي؛ لأنه شكل حينها ظاهرة مسرحية حقيقية في المغرب".

وأوضح ناسور في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "مسرح الحي كانت أول فرقة في المغرب تعمل بشبابيك مغلقة، وأول فرقة لقيت عروضها نجاحا كبيرا جدا، واعتمدت على إمكانياتها الذاتية من أجل خلق مشاهدة شعبية ومشاهدة لكل الجماهير، استطاعت أن تصل للجمهور المغربي بكل أطيافه".