امرأة تقتحم السجادة الحمراء في كان وتسكب "دماء" على نفسها (فيديو)

اقتحمت امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر مشابهاً للدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وقبيل عرض فيلم "أسيد" للمخرج الفرنسي جوست فيليبو، وهو عمل ليس ضمن لائحة الأفلام المتنافسة في المهرجان، صعدت امرأة على الدرج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابهاً للدماء ومزقتهما فوق رأسها. ولم تكن المرأة تحمل أي رسالة مكتوبة.

وقد تدخّل عناصر الأمن فوراً وأخرجوها من المكان.