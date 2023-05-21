المخرج سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان كان

وشهد مهرجان كان عرضًا عالميًّا أوّل لفيلم "كيلرز أوف ذي فلاور مون" الذي يتمحور على العنف وتصفية الحسابات والخيانة، وتدور أحداثه في مطلع القرن العشرين في أراضي قبيلة أوساج من الأمريكيين الأصليين.

وكان النفط الذي اكُتشف بوفرة في أراضي هذه القبيلة وجعل أفرادها أثرياء جدًا، بمثابة لعنة لهم، إذ أثار جشع الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء الذين يتزوج الكثير منهم نساء من الأوساج ويسعون بمختلف الوسائل للاستيلاء على النفط.

ويبدأ أعضاء القبيلة بالتعرض فجأة لجرائم قتل واختفاء غامضة، عقب وصول بطل العمل إلى بلدة فيرفاكس الصغيرة على متن قطار.

وأتاح هذا العمل للمخرج مارتن سكورسيزي (80 عامًا) أن يجمع للمرة الأولى في عمل واحد روبرت دي نيرو (79 عامًا) وليوناردو دي كابريو (48 عامًا).

ويجسّد دي كابريو دور إرنست بوركهارت، وهو رجل يعشق امرأة من السكان الأصليين تُدعى مولّي (تؤدي دورها ليلي غلادستون) يواجه مؤامرة من تدبير وليام هيل الساعي للاستيلاء على النفط والذي يؤدي شخصيته دي نيرو. ويتولى عنصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤدي دوره الممثل جيسي بليمونز("ذي باور أوف ذي دوغ") إجراء تحقيق عن بوركهارت وهيل سعيًا إلى حلّ جرائم القتل.

استعمار

ويسعى الفيلم الذي وصلت ميزانيته إلى 200 مليون يورو إلى تسليط الضوء من خلال عمليات القتل المتتالية، على الممارسات الاستعمارية والعنصرية التي استمرت في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين.

ويؤكد المخرج، أنّ الفيلم يبيّن كيف أنّ بعض الأمريكيين برروا العنف حتى ضد مَن يحبون بقولهم: "هذه هي الحضارة. تدخل مجموعة أرضًا ما لتخرج أخرى". وفي الفيلم، يواجه أفراد قبيلة أوساج الذين يؤدي أدوارهم ممثلون انخرطوا في هذا المجتمع، أمراضًا وحالات اكتئاب وقوانين تنظم التمييز بينهم.