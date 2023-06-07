مصر.. مصدر يكشف السبب وراء دعوى وقف تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف
قررت محكمة القضاء الإداري في المنصورة في مصر، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من أسرة محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، في جريمة أثارت غضبًا كبيرًا.
وكانت محكمة النقض قد قضت، في 9 فبراير/شباط الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات
وفي التفاصيل، فقد طالبت أسرة محمد عادل محكمة الإجراء الإداري في المنصورة بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة الإجراء الإداري في القاهرة، وتحديد جلسة 10 يونيو/ حزيران الجاري، كأولى الجلسات للنظر في الطلب.
وأوضح يسري البدري، مساعد رئيس تحرير "المصري اليوم"، في مداخلة تلفزيونية، أن مطالبة أسرة الجاني، لوقف تنفيذ الإعدام، استندت إلى طلب تشكيل لجنة ثلاثية، لإجراء فحوصات للحالة النفسية للمتهم، لافتًا إلى أن الدعوة المقدمة من الأسرة كانت على نفقتها.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء مجرد محاولة من أسرة محمد عادل، لوقف الحكم، مشددًا على أن حكم الإعدام سارٍ ونهائي من محكمة النقض، وبموجبه تم تحويل محمد عادل إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وهو ينتظر دوره لتنفيذ الحكم.
وأضاف أن من حق النيابة العامة وحدها إصدار قرار بإلغاء حكم الإعدام، في حال تم التوصل إلى أدلة جديدة وفق الإجراءات المعروفة، لكن الحكم الصادر بمحمد عادل نهائي لا يجوز الطعن عليه.