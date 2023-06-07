مصر.. مصدر يكشف السبب وراء دعوى وقف تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف

قررت محكمة القضاء الإداري في المنصورة في مصر، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من أسرة محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، في جريمة أثارت غضبًا كبيرًا.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في 9 فبراير/شباط الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات

وفي التفاصيل، فقد طالبت أسرة محمد عادل محكمة الإجراء الإداري في المنصورة بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة الإجراء الإداري في القاهرة، وتحديد جلسة 10 يونيو/ حزيران الجاري، كأولى الجلسات للنظر في الطلب.