أول تعليق لأسرة نيرة أشرف بعد الحكم النهائي بإعدام قاتلها محمد عادل

وأعربت "هدير" عن سعادتها بالحكم، موجهة الشكر لمن ساند ودعم الأسرة، خلال الفترة الماضية، وكذلك القضاء المصري الذي أصدر الحكم، إذ كتبت: "الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ألف شكر لكل الناس الجميلة إللي وقفت معنا".

ووجهت رسالة إلى شقيقتها المغدورة بالقول: "ارتاحي يا نيرة، هانت، وسيرجع حقك كاملًا، اتظلمتي وظُلمك ليس هينًا عند رب العالمين، صرختنا من كتر إحساس الظلم ليست هينة عند رب العالمين".

واختتمت داعية الله بتقريب يوم تنفيذ الإعدام بحق محمد عادل، قائلة: "يا من رفعت السماء بلا عمد، عجِّل بأخذ حقها وعذابه وألمه ومن دافع عنه، حاسة إني بآخذ أول نفس لي في الحياة من تاني".