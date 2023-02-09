أول تعليق لأسرة نيرة أشرف بعد الحكم النهائي بإعدام قاتلها محمد عادل
علّقت كل من هدير وشروق أشرف، شقيقتي الطالبة المصرية "نيرة أشرف" التي قُتلت ذبحًا أمام جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، على رفض نقض القاتل حكم إعدامه، وتأييد الحكم النهائي بالإعدام، واصفتين الحكم بأنه "أعاد الحياة لهما من جديد".
وقالت "هدير"، شقيقة نيرة أشرف، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رفض نقض القاتل لحكم الإعدام "قصاص عادل من قاتل شقيقتها سيكتمل بتنفيذ الإعدام".
وأعربت "هدير" عن سعادتها بالحكم، موجهة الشكر لمن ساند ودعم الأسرة، خلال الفترة الماضية، وكذلك القضاء المصري الذي أصدر الحكم، إذ كتبت: "الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ألف شكر لكل الناس الجميلة إللي وقفت معنا".
ووجهت رسالة إلى شقيقتها المغدورة بالقول: "ارتاحي يا نيرة، هانت، وسيرجع حقك كاملًا، اتظلمتي وظُلمك ليس هينًا عند رب العالمين، صرختنا من كتر إحساس الظلم ليست هينة عند رب العالمين".
واختتمت داعية الله بتقريب يوم تنفيذ الإعدام بحق محمد عادل، قائلة: "يا من رفعت السماء بلا عمد، عجِّل بأخذ حقها وعذابه وألمه ومن دافع عنه، حاسة إني بآخذ أول نفس لي في الحياة من تاني".
كما أعربت "شروق"، شقيقة نيرة الثانية، عن سعادتها بحكم الإعدام النهائي، إذ كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "تم رفض النقض، ألف حمد وشكر ليك يارب، الحمد لله".
ووجهت رسالة إلى شقيقتها المغدورة، بالقول: "ارتاحي ياروح قلبي، حقك بيرجع، ربنا يرحمك برحمته الواسعة، ويصبّر قلب أمي، ويصبّرنا على فراقك يا جميلة الجميلات، نيرة أشرف".
وقضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول طعن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام، ليصبح باتًا ونهائيًا.
يشار إلى أن محامين بارزين في مصر تقدموا بمذكرة النقض ضد حكم محكمة الجنايات بإعدام محمد عادل، أبرزهم: المحامي الراحل فريد الديب، والمحامي أشرف نبيل.
وتواصل جدل قضية مقتل "نيرة" ذبحًا أمام جامعة المنصورة، في مصر، خاصة مع تكرار بعض الجرائم المماثلة التي جاءت بين زملاء الجامعة، كان أبرزها قتل الطالب إسلام محمد لزميلته سلمى بهجت، وأماني الجزار التي عرفت بـ"فتاة المنوفية" بعد مقتلها على يد الشاب أحمد أبو عميرة الذي كان يريد الارتباط بها.