اليوم.. سيكون لدى 99٪ من البشر شيء مشترك
سيشهد 99 بالمئة من سكان العالم، اليوم السبت 8 تموز/يوليو، شيئًا مشتركا في نفس الوقت.
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد أكد أحد المواقع على الإنترنت العام الماضي، أن 99 بالمئة من سكان العالم يتعرضون لأشعة الشمس في نفس الوقت في يوم 8 تموز/ يوليو.
وفي حين أن الأمر يبدو مستحيلًا، فقد وجد موقع timeanddate.com الإلكتروني أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.
ويوصف يوم 8 تموز بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرًا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، بينما لا يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا - وهذا العام لا يختلف الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الادّعاء ظهر لأول مرة منذ ثلاث سنوات على منشور على موقع Reddit، حيث شارك المستخدم "جيدي سواين" صورة من خريطة العالم ليلًا ونهارًا، مدّعيًا أن 99 بالمئة من سكان العالم كانوا بين الفجر والغسق يوم 8 تموز الساعة 11:15 بالتوقيت العالمي المنسق.
وزعمت نسخة منتشرة على نطاق واسع على "تويتر" أنّ 99 بالمئة من السكان يمرّون بضوء النهار في تلك اللحظة، قائلة إن هذا اليوم يجب أن يكون له اسم ويجب أن يكون عطلة.
كيف يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا؟
من خلال هذه الصورة (المنشورة على حساب "تويتر")، يمكنك معرفة أن معظم مناطق العالم الأكثر اكتظاظًا بالسكان تتلقى بعض ضوء الشمس في الوقت المعني، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا.
زعم موقع Timeanddate.com أنهم قاموا بتحليل الأرقام ووجدوا أن حوالي 7.7 مليار شخص يحصلون على درجة معينة من ضوء الشمس في ذلك الوقت واليوم بالذات.
وبالتالي فإنّ حوالي 7.7 مليار شخص تقريبًا أي 99 بالمئة من سكان العالم على جانب الكوكب الذي تضيئه الشمس.
وأكثر من 6.4 مليار شخص كانوا في النهار ، بينما كان أكثر من 1.2 مليار شخص يعانون من الشفق.
لذلك، مع حصول 83٪ منا على ضوء الشمس المباشر و16٪ يحصلون على ضوء الشمس غير المباشر، فإن الادعاءات تبدو صحيحة إلى حد ما.
وختمت الصحيفة أن هذا يحدث في نطاق كامل من التواريخ - ولكن فقط في وقت محدد من اليوم، داعية إلى اغتنام تلك اللحظة المثالية التي يمكنك مشاركتها مع معظم البشر.
المصدر: صحيفة مترو البريطانية