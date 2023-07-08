اليوم.. سيكون لدى 99٪ من البشر شيء مشترك

سيشهد 99 بالمئة من سكان العالم، اليوم السبت 8 تموز/يوليو، شيئًا مشتركا في نفس الوقت.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد أكد أحد المواقع على الإنترنت العام الماضي، أن 99 بالمئة من سكان العالم يتعرضون لأشعة الشمس في نفس الوقت في يوم 8 تموز/ يوليو.

وفي حين أن الأمر يبدو مستحيلًا، فقد وجد موقع timeanddate.com الإلكتروني أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.

ويوصف يوم 8 تموز بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرًا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، بينما لا يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا - وهذا العام لا يختلف الأمر.