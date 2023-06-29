كندا.. اندلاع 490 حريقا في أسبوع واحد

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عبور الشريط الذي تبلغ مساحته ستة ملايين هكتار محترق في 19 حزيران/ يونيو الجاري، قبل أسبوع فقط، ويوم الثلاثاء تم الوصول إلى ثمانية ملايين هكتار (7.8 مليون) تقريبًا، وهي مساحة تعادل النمسا بأكملها.

ففي كيبيك وحدها، أتت الحرائق على 1.3 مليون هكتار، مقارنة بأقل من 100 ألف في المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية، وتجاوزت مساحة المناطق المحروقة في 25 يومًا المساحات التي تم تسجيلها على مدار العشرين عامًا الماضية مجتمعة.

حرائق كندا تهدد أوروبا

تجاوزت انبعاثات الكربون الناجمة عن الحرائق بالفعل الرقم القياسي السنوي في كندا، وفقًا للمرصد الأوروبي كوبرنيكوس.

وتمثل 160 ميغا طن من الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي ما يعادل 590 مليون طن تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون، أو88٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كندا في العام 2021.

وتمثل الحرائق الكندية وحدها في عام 2023 الآن أكثر من 10٪ من انبعاثات الكربون العالمية من حرائق الغابات في العام 2022، ما يعادل (1،455 ميجا طن).

وتنبعث من هذه الحرائق الهائلة أعمدة من الدخان يمكن رؤيتها من الفضاء، بفضل دوران الغلاف الجوي على ارتفاعات عالية، وتتحرك سحب الرماد هذه عبر الكوكب، وتحملها نحو أوروبا إذ من المتوقع أن تصلها بداية الأسبوع.

ويمكن أن تحجب كميات كبيرة جدًا من الغبار الصغير في الغلاف الجوي العلوي الشمس، وتأخذ السماء لونًا حليبيًا، وتعد هذه الظاهرة قابلة للمقارنة بحلقات التلوث الرئيسة، مع "الضباب الدخاني" الذي يلف المدن.

المصدر: صحيفة "لا ليبراسيون"