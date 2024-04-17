أمريكا.. وظيفة من المنزل براتب 100 ألف دولار
أفاد تقرير إخباري بأن الأمريكيين التفتوا أخيراً إلى وظيفة ذات دخل مالي مرتفع، وفي الوقت نفسه يُمكن أداؤها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمكان العمل.
ووفق التقرير الذي نشرته شبكة "CNBC"، فإن هذه الوظيفة هي المحاسبة؛ إذ يتزايد الطلب عليها في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات تلجأ إلى تعيين محاسبين مؤهلين يقومون بالعمل من داخل منازلهم، أما متوسط الرواتب لهذه المهنة فيزيد على 100 ألف دولار سنوياً.
وأضاف أنه "بسبب موجة من التقاعد وانخفاض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على شهادات في المحاسبة، تكافح السوق الأمريكية بأكملها من أجل توفير الموظفين الذين يعملون في هذا المجال؛ ما يضع ضغطا إضافيا على المهنيين الذين ما زالوا يعملون في السوق".
ونقل التقرير عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها إنه في العامين الماضيين، ترك أكثر من 300 ألف محاسب ومدقق حسابات أمريكي وظائفهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17%.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدافع وراء الرحيل الجماعي هو أكثر من مجرد التقاعد، ولكن المحاسبين الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، والمهنيين في منتصف حياتهم المهنية في الفئة العمرية 45 إلى 54 عاما، يتركون المهنة بأعداد كبيرة.
وأكدت أن العديد من المحاسبين يستقيلون بسبب عدم كفاية الأجور ومحدودية الفرص للتقدم الوظيفي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد المحاسبين الإداريين، الذي شمل أكثر من 1200 متخصص في المحاسبة والمالية الحاليين والسابقين.
ونقل تقرير الموقع عن براندي بريتون، خبير المالية والمحاسبة في شركة روبرت هاف قوله إن ساعات العمل الطويلة في المحاسبة، 70 و80 ساعة في الأسبوع، شائعة في بعض أكبر الشركات قبل المواعيد النهائية للضرائب ومراجعة الحسابات، هي رادع آخر.
وأضاف بريتون أن المحاسبين الذين يغادرون هذا المجال غالباً ما ينتقلون إلى وظائف في مجال التمويل والتكنولوجيا.
وبحسب معهد المحاسبين الأمريكيين، فإنه للتخفيف من نقص المواهب، تعمل المزيد من الشركات على زيادة رواتب المبتدئين في الأدوار المالية والمحاسبية، وتقديم مكافآت الإحالة وتوظيف عمال مؤقتين.
واعتبر المعهد أنه في ظل "سوق العمل الصعبة، تمثل الأزمة المحاسبية فرصة فريدة للمهنيين لتأمين وظائف مستقرة وذات دخول مالية عالية".
وقالت "CNBC" إنه في حين أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68 ألف دولار سنوياً، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يكسبون من 150 ألف دولار إلى ما يزيد على مئتي ألف دولار سنوياً.
ووفق بريتون، فإن الطلب المتزايد على المحاسبين يعني أنه حتى المرشحين المبتدئين يمكنهم الحصول على رواتب أعلى، كما يشير إلى أنه في بعض الشركات، حتى أولئك الجدد في مجال المحاسبة، يمكن أن يتوقعوا كسب ما لا يقل عن 85 ألف دولار سنوياً.