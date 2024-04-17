أمريكا.. وظيفة من المنزل براتب 100 ألف دولار

أفاد تقرير إخباري بأن الأمريكيين التفتوا أخيراً إلى وظيفة ذات دخل مالي مرتفع، وفي الوقت نفسه يُمكن أداؤها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمكان العمل.

ووفق التقرير الذي نشرته شبكة "CNBC"، فإن هذه الوظيفة هي المحاسبة؛ إذ يتزايد الطلب عليها في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات تلجأ إلى تعيين محاسبين مؤهلين يقومون بالعمل من داخل منازلهم، أما متوسط الرواتب لهذه المهنة فيزيد على 100 ألف دولار سنوياً.

وأضاف أنه "بسبب موجة من التقاعد وانخفاض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على شهادات في المحاسبة، تكافح السوق الأمريكية بأكملها من أجل توفير الموظفين الذين يعملون في هذا المجال؛ ما يضع ضغطا إضافيا على المهنيين الذين ما زالوا يعملون في السوق".

ونقل التقرير عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها إنه في العامين الماضيين، ترك أكثر من 300 ألف محاسب ومدقق حسابات أمريكي وظائفهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17%.