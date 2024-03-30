"بلومبيرغ": نجاحات منقوصة لبايدن في توطين وظائف القطاع الصناعي

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن نجاحات في إعادة توطين وظائف القطاع الصناعي، إلا أن تراجع وتيرة هذه النجاحات في بعض الولايات يقوض إنجاز بايدن، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وقال التقرير إن بايدن نجح في إعادة توطين الوظائف في مصانع الطبقة المتوسطة داخل الولايات المتحدة، وتقديم حوافز حكومية لإعادة دعم الصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات، إذ كانت هذه المسألة في قلب أجندة ولاية الرئيس بايدن الأولى.

وأشار الموقع إلى أنه منذ الركود الناجم عن وباء كورونا في عام 2020، استعاد الاقتصاد الأمريكي جميع وظائف المصانع التي فقدها، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا التي يحدث فيها مثل هذا التعافي.

وزاد عدد العاملين في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نحو 146 ألف شخص عما كانوا عليه قبل خمس سنوات.

وتعمل إعانات الدعم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على تغذية طفرة الاستثمار في المصانع الجديدة التي تهدف إلى إضافة المزيد من فرص العمل.

في المقابل، أكد تقرير بلومبيرغ أن هذه النهضة أفادت بعض الولايات أكثر من غيرها.

وأوضح أنه "في جميع أنحاء ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات انتخابية رئيسية ذات ماضٍ صناعي عريق، لا يزال هناك عدد أقل من العاملين في المصانع بمقدار 39 ألف شخص في فبراير شباط، عما كان عليه قبل خمس سنوات."