مخرجة عربية ضمن لجنة تحكيم "كان السينمائي"

قبل أسبوعين من انطلاق السباق إلى السعفة الذهبية، أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، الإثنين، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين التي تجمع أسماء بارزة في عالم السينما بينها المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثل الفرنسي عمر سي.

واختارت إدارة المهرجان الذي سيقام بين 14 و25 مايو، أربعة رجال وأربع نساء ضمن لجنة تحكيم سترأسها المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ (40 عاماً) التي حقق فيلمها "باربي" نجاحاً تجاريًّا واسعاً خلال العام الفائت.

ولم يسبق أن كانت رئاسة لجنة التحكيم من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966.

وتضم لجنة التحكيم الممثل الفرنسي عمر سي (46 عاماً) الذي يحقق خطوة جديدة في مسيرة مهنية كانت استثنائية منذ انطلاقتها مع مسلسل "عمر ايه فريد"، وصولا إلى دخوله عالم هوليوود كممثل ومنتج، ومروراً بنجاحات حققها في فرنسا "إنتوشابل".