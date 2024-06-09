السعودية تكشف عن سبب إلغاء تصاريح عدد من حجاج الداخل

أدى امتناع عدد من حجاج الداخل عن تلقي اللقاح في السعودية إلى إلغاء تصاريح الحج الممنوحة لهم هذا العام. حسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في تدوينة على منصة "إكس"، السبت، إن غالبية حجاج الداخل حصلوا على التطعيمات اللازمة، منبهة "بقية حجاج موسم حج 1445هـ للمسارعة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية، تفاديًا لإلغاء تصاريحهم".