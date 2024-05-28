السعودية تشدد عقوبات المتأخرين عن مغادرة أراضيها قبل موسم الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تشديد العقوبات بحق كل مستقدم الجهاز يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

وذكر جهاز "الأمن العام" أنه ستطبق بحق كل مخالف غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.

ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.