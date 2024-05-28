السعودية تشدد عقوبات المتأخرين عن مغادرة أراضيها قبل موسم الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تشديد العقوبات بحق كل مستقدم الجهاز يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
وذكر جهاز "الأمن العام" أنه ستطبق بحق كل مخالف غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.
ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بكافة أنواعها.
وأوضحت في بيان نشره حساب جهاز "الأمن العام" التابع لها، عبر منصة "إكس" أن ذلك سيطبق ابتداءً من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.
وأوضح "الأمن العام" أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها بأداء فريضة الحج.
بالتزامن مع ذلك، أقامت وزارة الداخلية المعرض المتنقل "لا حج بلا تصريح" في منطقة الرياض؛ للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.