فساتين وقطع أيقونية للأميرة ديانا في مزاد علني (صور)

سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام الخميس في كاليفورنيا.

وستعرض دار مزادات "جولينز" خصوصاً فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ـ و400 ألف دولار.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "ذي فانتوم أوف ذي أوبرا" The Phantom of the Opera الاستعراضية في لندن. والثاني، فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.