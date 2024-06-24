الأميرة آن تتعرض لحادث وتصاب بارتجاج في المخ
نقلت الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى في بريستول بعد تعرضها لحادث في منزلها تركها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.
والأميرة آن التي تبلغ من العمر 73 عامًا، هي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، ولدت في 15 أغسطس 1950 في لندن.
وأكد قصر باكنغهام أن الأميرة آن التي تحتل المرتبة 17 في ترتيب ولاية العرش، تخضع للمراقبة الاحترازية في المستشفى، دون التطرق لتفاصيل الحادث الذي تعرضت له.
وجاء في بيان القصر أن "الأميرة آن أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في حديقة منزلها مساء أمس" .
وأضاف "صاحبة السمو الملكي باقية بمستشفى ساوثميد، في بريستول، كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع".
وتابع "الملك تشارلز مطلع على حالتها، وانضم إلى العائلة المالكة في إرسال تمنياته الطيبة للأميرة من أجل الشفاء العاجل".
وقالت مصادر صحفية بريطانية، إن الحادث الذي تعرضت له الأميرة آن قد يكون سببه صدمة حصان في حديقة المنزل الذي تقيم فيه الأميرة منذ عام 1976.