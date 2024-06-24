الأميرة آن تتعرض لحادث وتصاب بارتجاج في المخ

نقلت الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى في بريستول بعد تعرضها لحادث في منزلها تركها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

والأميرة آن التي تبلغ من العمر 73 عامًا، هي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، ولدت في 15 أغسطس 1950 في لندن.

وأكد قصر باكنغهام أن الأميرة آن التي تحتل المرتبة 17 في ترتيب ولاية العرش، تخضع للمراقبة الاحترازية في المستشفى، دون التطرق لتفاصيل الحادث الذي تعرضت له.

وجاء في بيان القصر أن "الأميرة آن أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في حديقة منزلها مساء أمس" .