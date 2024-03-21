كردستان العراق تحتفل بعيد نوروز تحت الأمطار (صور)

رغم الأمطار، أُقيم في إقليم كردستان العراق، احتفالية جماهيرية بمناسبة عيد نوروز تخللتها رقصات كردية وأغانٍ فلكلورية تعلن عن بداية عام ربيعي جديد.

ويصادف "نوروز"، وهو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي من كل عام.

ويرجع أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية، لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر حتى يومنا هذا.