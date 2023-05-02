آل الشيخ عن حفلة شيرين في الرياض: "ستبقى محفورة في الأذهان"
حمّس رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الجمهور لحفل ضخم ستحييه الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب يوم الخميس المقبل، ضمن ليلة "روائع الموجي" في العاصمة الرياض.
ووثق آل الشيخ مقطع فيديو تشويقيا من كواليس تحضيرات شيرين عبد الوهاب لحفل روائع الموجي، عبر حسابه في تويتر.
وظهرت الفنانة وهي تغني "أنت وبس اللي حبيبي"، للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وعلق عليها قائلا: "ليلة مميزة لسميعة الطرب الأصيل ستبقى محفورة في أذهان هواة الفن الخالد".
وسيقام حفل "روائع الموجي" في 4 مايو 2023، على مسرح بو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويحيي الحفل كل من الفنانين: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مي فاروق، زينة عماد، في حين يشرف عليه فنيًا الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.
وعلقت شيرين عبدالوهاب، على مشاركتها في ليلة روائع الموجي، عقب وصولها إلى المملكة هي وزوجها حسام حبيب، من خلال مقطع فيديو جاء فيه: "أكيد سعيدة ومبسوطة أني هشارك في ليلة العملاق أنا شخصًيا تربيت على ألحان أستاذ محمد الموجي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وكل الشكر للمملكة العربية السعودية".
وأحيت الفنانة المصرية قبل أيام حفلا غنائيا في دبي، وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الفنية، ووجّهت رسالة إلى الحاضرين فور صعودها على المسرح، مساء الجمعة.
وقالت عبدالوهاب لجمهورها: "وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبدًا" وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والهتافات.
وبدأت النجمة المصرية حفلها بتأدية أغنية "كلها غيرانة"، و"خد قلبي مني" و"مش عايزة غيرك إنت"، و"حبه جنة" و"كدة يا قلبي"، و"على بالي" و"آه يا ليل"، وغيرها من الأغاني.