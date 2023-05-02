آل الشيخ عن حفلة شيرين في الرياض: "ستبقى محفورة في الأذهان"

حمّس رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الجمهور لحفل ضخم ستحييه الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب يوم الخميس المقبل، ضمن ليلة "روائع الموجي" في العاصمة الرياض.

ووثق آل الشيخ مقطع فيديو تشويقيا من كواليس تحضيرات شيرين عبد الوهاب لحفل روائع الموجي، عبر حسابه في تويتر.

وظهرت الفنانة وهي تغني "أنت وبس اللي حبيبي"، للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وعلق عليها قائلا: "ليلة مميزة لسميعة الطرب الأصيل ستبقى محفورة في أذهان هواة الفن الخالد".