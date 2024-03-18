بعد التكهنات.. كيت ميدلتون في نزهة عائلية مع زوجها وأبنائها

بعد انتشار الشائعات حول حالتها الصحية، ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون "سعيدة وبكامل عافيتها" خلال زيارتها لإحدى المزارع المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع زوجها وأبنائها، بحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال شهود عيان، إنهم رأوا دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت، في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد نحو 2 كيلومتر من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت الماضي، حيث استمتعا بوقتهما مع أطفالهما الثلاثة، (الأمير جورج والأمير لويس والأميرة تشارلوت) من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.

ويعد هذا الظهور لأميرة ويلز بمثابة طمأنة للجمهور على حالتها الصحية، وعلى علاقتها الزوجية، خاصة بعد تداول فرضيات تشير إلى دخولها في غيبوبة، وأخرى تؤكد تدهور علاقتها بزوجها بسبب خيانته لها.

ورغم عدم التقاط صور لهما، قال أحد الشهود أن الأميرة بدت بمظهر أنيق وسعيدة خلال تسوقها من المتجر.

ومن المتوقع أن تعود الأميرة كيت إلى مهامها الملكية العامة بعد عطلة عيد الفصح بعد أقل من أسبوعين، إذ تشارك في القداس بكنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.