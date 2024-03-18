"مهم للغاية".. إعلان مرتقب في بريطانيا وتوقعات تربطه بوضع كيت ميدلتون

يسود ترقب واسع في بريطانيا، انتظاراً لصدور إعلان من العائلة الحاكمة، وصف بأنه "مهم للغاية"، وسط تكهنات تربطه بوضع أميرة ويلز كيت ميدلتون.

وأُخطرت وحدة إنتاج الأحداث في شبكة "بي بي سي" البريطانية، بالبقاء في حالة تأهب لإعلان "مهم للغاية" من العائلة المالكة قد يصدر "في أي لحظة".

واستبدلت هيئة الإذاعة البريطانية الرسمية "بي بي سي" شعارها إلى اللون الأسود، فيما يعني أن الحالة قد تكون حالة حداد، بحسب مراقبين.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كيت ميدلتون شوهدت مع زوجها الأمير ويليام في زيارة إلى متجر مفضل لديها وكانت تبدو "سعيدة ومرتاحة وصحية".

وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أن أميرة ويلز بدأت بأولى خطواتها نحو العودة إلى الارتباطات الرسمية بعد جراحة البطن.