مصر.. إخلاء سبيل سائق متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل سائق يعمل بشركة النقل الذكي "أوبر"، المتهم بالتحرش بالفنانة المصرية هلا السعيد، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه مصري (نحو 42 دولارا).

كما قضت النيابة العامة بالإفراج عن سيارته، بعد أن كانت أمرت بالتحفظ عليها لفحصها فنيًا.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السائق، بعد فيديو نشرته الفنانة هلا السعيد، قالت خلاله إنها تعرّضت للتحرش أثناء ركوبها السيارة.

وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى السائق، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة، اتهمته بمحاولة التحرش بها في العاصمة المصرية القاهرة.