مصر.. إخلاء سبيل سائق متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد
قررت جهات التحقيق في مصر، إخلاء سبيل سائق يعمل بشركة النقل الذكي "أوبر"، المتهم بالتحرش بالفنانة المصرية هلا السعيد، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه مصري (نحو 42 دولارا).
كما قضت النيابة العامة بالإفراج عن سيارته، بعد أن كانت أمرت بالتحفظ عليها لفحصها فنيًا.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على السائق، بعد فيديو نشرته الفنانة هلا السعيد، قالت خلاله إنها تعرّضت للتحرش أثناء ركوبها السيارة.
وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى السائق، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة، اتهمته بمحاولة التحرش بها في العاصمة المصرية القاهرة.
ونفى المتهم أمام الشرطة مزاعم الفنانة المصرية، مشيرًا إلى أنه "مريض سكر"، ويحتاج إلى التبول باستمرار، وأثناء سيره شعر برغبة في التبول، فأوقف السيارة وتوارى خلفها لقضاء حاجته، ليفاجأ بالفنانة تصرخ وتجري، لافتًا إلى أنه حاول طمأنتها، وشرح ظروفه المرضية، إلا أنها لم تستمع له.
وقالت الفنانة هلا السعيد إن السائق خلع بعض ملابسه داخل السيارة أثناء وجودها بها، مشيرة إلى أنها تركت متعلقاتها داخل السيارة، ونزلت منها على الفور.
وشهدت مصر، خلال الفترة الماضية، العديد من الشكاوى حول محاولات تحرش من قبل السائقين التابعين لشركات النقل الذكية؛ ما دفع البرلمان المصري، ووزارة النقل، للتحرك لبحث وضع آليات تضمن سلامة الركاب.