مصر.. القبض على سائق "أوبر" اتهمته هلا السعيد بالتحرش
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سائق تابع لشركة النقل الذكي "أوبر"، بعد فيديو نشرته الفنانة المصرية هلا السعيد، قالت خلاله إنها تعرّضت للتحرش أثناء ركوبها السيارة.
وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى السائق، بعد بلاغ تقدمت به "السعيد" اتهمته بمحاولة التحرش بها في العاصمة المصرية القاهرة.
ونفى المتهم أمام الشرطة مزاعم الفنانة المصرية، مشيرًا أنه "مريض سكر"، ويحتاج إلى التبول باستمرار، وأثناء سيره شعر برغبة في التبول، فأوقف السيارة وتوارى خلفها لقضاء حاجته، ليتفاجأ بالفنانة تصرخ وتجري، لافتًا أنه حاول طمأنتها، وشرح ظروفه المرضية، إلا أنها لم تستمع له.
وكانت الفنانة "السعيد" قالت، الأربعاء، إنها تعرضت للتحرش من سائق يعمل مع "أوبر"، مشيرة إلى أنه خلع بعض ملابسه داخل السيارة أثناء وجودها بها.
وأشارت "السعيد" إلى أنها تركت متعلقاتها داخل السيارة، ونزلت منها على الفور، مضيفة: "أرسلت موقعي إلى أصدقائي، وحضروا إليَّ على الفور، كوني لم أبتعد كثيرًا عن منزلي، والحمد لله أننا كنا في النهار وليس خلال الليل، وإلا ازدادت الأمور تعقيدًا".
وشهدت مصر، خلال الفترة الماضية، العديد من الشكاوى حول محاولات تحرش من قبل السائقين التابعين لشركات النقل الذكية، ما دفع البرلمان المصري، ووزارة النقل، للتحرك لبحث وضع آليات تضمن سلامة الركاب.