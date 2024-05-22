فنانة مصرية تعلن تعرضها للتحرش من قبل سائق "أوبر"

وأشارت السعيد إلى أنها تركت متعلقاتها بالسيارة ونزلت منها على الفور، مضيفة: "أرسلت موقعي إلى أصدقائي، وحضروا على الفور كوني لم أبتعد كثيرًا عن منزلي، والحمد لله أن الحادثة كانت في النهار، وإلا فالأمور كانت ستزداد تعقيدًا".

وأشارت هلا السعيد إلى أنها ظنت أنه بعد الأزمات المتكررة لشركة "أوبر"، فإن الشركة وضعت وسائل أمان وكاميرات تسجيل وما شابه، إلا أن ذلك لم يحدث قط، مطالبة بمحاسبة الشركة الشهيرة.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من محاولات التحرش من قبل السائقين التابعين لشركات النقل الذكي، ولم يقتصر الأمر على الفتيات فقط، بل حدثت حالة تحرش بطفل خلال الفترة الماضية؛ ما دعا البرلمان المصري ووزارة النقل للتحرك لبحث وضع آليات تضمن سلامة الركاب.