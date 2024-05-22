فنانة مصرية تعلن تعرضها للتحرش من قبل سائق "أوبر"
أعلنت الفنانة المصرية هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من سائق تابع لشركة النقل الذكي "أوبر"، مشيرة إلى أنه خلع بعض ملابسه في السيارة أثناء وجودها بها.
وخرجت هلا السعيد في فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قالت خلاله أنها أثناء استقلالها سيارة تابعة لشركة "أوبر" على محور الضبعة، تفاجأت بالسائق يقف في مكان مهجور بحجة أن السيارة "سخنت" ونزل منها، موضحة أنها نظرت خلفها لتجد السائق يفك حزام بنطاله وحينما نهرته أخبرها أنه مريض سكر ويحتاج إلى التبول باستمرار، بحسب قولها.
وأشارت السعيد إلى أنها تركت متعلقاتها بالسيارة ونزلت منها على الفور، مضيفة: "أرسلت موقعي إلى أصدقائي، وحضروا على الفور كوني لم أبتعد كثيرًا عن منزلي، والحمد لله أن الحادثة كانت في النهار، وإلا فالأمور كانت ستزداد تعقيدًا".
وأشارت هلا السعيد إلى أنها ظنت أنه بعد الأزمات المتكررة لشركة "أوبر"، فإن الشركة وضعت وسائل أمان وكاميرات تسجيل وما شابه، إلا أن ذلك لم يحدث قط، مطالبة بمحاسبة الشركة الشهيرة.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من محاولات التحرش من قبل السائقين التابعين لشركات النقل الذكي، ولم يقتصر الأمر على الفتيات فقط، بل حدثت حالة تحرش بطفل خلال الفترة الماضية؛ ما دعا البرلمان المصري ووزارة النقل للتحرك لبحث وضع آليات تضمن سلامة الركاب.