تقرير: إسبانيا تشهد ارتفاعًا هائلًا في بيع فحوصات "كورونا"

أفاد تقرير لشركة الصناعات المشتركة لتكنولوجيا المعلومات الصحية والأبحاث السريرية "IQVIA"، بارتفاع مبيعات فحص فيروس كورونا بنسبة 500% في الصيدليات الإسبانية، وفق صحيفة "توينتي مينتوس".

وقالت الصحيفة إنه تم بيع 508.744 فحصًا في إسبانيا، أي ستة أضعاف ما كان عليه قبل شهرين، مع ملاحظة أن بعض المناطق وصلت فيها المبيعات إلى 1000%.

وبحسب التقرير، أظهرت المعلومات التي تم جمعها من 6.500 صيدلية، أن مناطق الحكم الذاتي التي شهدت ارتفاعًا في بيع فحوصات "كوفيد-19" السريعة في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الماضي، كانت الأندلس بـ 95.375 فحصًا، وكاتالونيا بـ 73.755 فحصًا.

وأظهرت المعلومات أن أكبر زيادة في المبيعات كانت في مقاطعتا "إكستريمادورا" بنسبة 1,320%، و"كاستيلا لا مانشا" بنسبة 1,008%.