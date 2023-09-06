"موديرنا": لقاح "كوفيد-19" المعدل فعال ضد أحدث سلالات كورونا

قالت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، اليوم الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المعدل ضد "كوفيد-19" سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا، التي أثارت مخاوف من عودة انتشار العدوى.

وأضافت الشركة أن "جرعة من التطعيم بلقاحها ولدت زيادة في الأجسام المضادة لدى البشر بواقع أكثر من ثمانية أمثال ونصف لدى البشر ضد السلالة بي.إيه.2.86، التي تراقبها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، موضحة أنها "أبلغت الجهات التنظيمية بالنتائج الجديدة بشأن لقاحها وقدمتها للمراجعة قبل النشر".

ولم تقر إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الجرعة بعد، لكن من المتوقع إتاحتها في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.