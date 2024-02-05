هبة نور: صداقتي مع نادين نجيم "قوية"

قالت الفنانة السورية هبة نور، إن صداقتها مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم "قوية للغاية"، بعيدًا عن مهنة التمثيل.

وجاء حديث السورية نور، ردًا على اتهامها بأن علاقتها مع اللبنانية نجيم، تقوم على المصلحة، وذلك من أجل أن تصل إلى شركة الصباح للإنتاج الفني، التي تعمل معها الفنانة اللبنانية.

وتحدثت السورية نور خلال استضافتها في البرنامج التلفزيوني "كتاب الشهرة" للإعلامي علي ياسين، عن علاقتها القوية مع نجيم، ومع ذلك لا يلتقطان الكثير من الصور معًا، مضيفة: "ما بطلع فيها على أننا نمثّل، ولا بطلب منها شي ولا بتطلب مني".