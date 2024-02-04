الفنان المصري علاء مرسي يخضع لجراحة عاجلة
كشف محمد علاء، نجل الفنان المصري علاء مرسي، تفاصيل تعرض والده اليوم الأحد، لوعكة صحية خضع على إثرها إلى جراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال نجل علاء مرسي في تصريحات خاصة: "والدي خضع اليوم لعملية منظار استكشافي؛ بسبب مشكلة في القولون".
وبين لـ"إرم نيوز" أنه "من المفترض أن يحدد الأطباء الليلة إن كان سيجري عملية جراحية أخرى أم لا".
فيما قالت زوجة علاء مرسي، إن الفنان سيخرج غدًا من المستشفى عائدًا إلى منزله، إلى أن يحدد الأطباء إن كان سيخضع لعملية أخرى.
وأوضحت لـ"إرم نيوز"، أن الفنان المصري توقف عن تصوير أدواره في الأعمال، التي يشارك بها في موسم شهر رمضان المُقبل إلى أن يتعافى.
ويعيش علاء مرسي حالة من النشاط الفني، حيث يخوض الموسم الرمضاني المُقبل بمسلسلين وهما "كوبرا" للفنان محمد إمام، و"عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني، بالإضافة إلى "ست كوم" كوميدي.