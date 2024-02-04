الفنان المصري علاء مرسي يخضع لجراحة عاجلة

كشف محمد علاء، نجل الفنان المصري علاء مرسي، تفاصيل تعرض والده اليوم الأحد، لوعكة صحية خضع على إثرها إلى جراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال نجل علاء مرسي في تصريحات خاصة: "والدي خضع اليوم لعملية منظار استكشافي؛ بسبب مشكلة في القولون".

وبين لـ"إرم نيوز" أنه "من المفترض أن يحدد الأطباء الليلة إن كان سيجري عملية جراحية أخرى أم لا".