أطباء يحذرون من الاستخدام المنزلي لأجهزة العناية بالبشرة

حذر أطباء جلدية من مخاطر استخدام أجهزة العناية بالبشرة في المنزل، ولا سيما في ظل انتشار الشخصيات المؤثرة في مجال العناية بالبشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقوم متخصصو العناية بالبشرة، بحسب تقرير لموقع "huffpost"، بتقييم عوامل مختلفة مثل التاريخ الطبي والأدوية، والتأثيرات البيئية، قبل التوصية بالإجراءات لمرضاهم.

ديرمارولر بإبر دقيقة

في حين أن الوخز بالإبر الدقيقة، عندما يقوم به متخصصون، يمكن أن يساعد في إنتاج "الكولاجين" وتعزيز امتصاص الأمصال، فإن أجهزة الإبر الدقيقة في المنزل تشكل مخاطر كبيرة.