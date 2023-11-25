"القذافي".. مخدّر جديد يجتاح شباب ساحل العاج

أثار ظهور "القذافي"، وهو خليط مخدر جديد في ساحل العاج، قلق السلطات العامة بسبب آثاره على الصحة على وجه الخصوص، إذ أصبح هذا الخليط شائعًا بين الشباب، وهو مادة أفيونية يتم تناولها غالبًا مع الكحول لزيادة تأثيرها المهدئ.

و"القذافي" اسم يطلق على مادة مسكّنة يُساء استخدامها لأغراض الترفيه على نطاق واسع في ساحل العاج، وقد ازدادت شهرته من خلال أغنية لمجموعة "100 بابو" وفق ما أكدته مؤسسة "دويتشه فيلله" في تقرير لها.

وأساس هذا المخدّر هو مادة "الترامادول" التي تم إنتاجها في الهند، وتسبب آثاره عدم الراحة والتشنجات التي قد تؤدي للموت، ومن ثمة قامت السلطات الإيفوارية، مؤخرًا، بمصادرة العديد من المواد دون إيقاف هذه الظاهرة.

وتنقل "دوتش فيلا" عن عثمان دياكيتي، وهو من بلدة أدجامي الواقعة شمال أبيدجان وعمره 19 سنة قوله إنّه "لم يسمع قط عن الترامادول قبل أن يطلب منه أحد أصدقائه في المدرسة الثانوية تناوله ليشعر بشيء من النشوة"، مضيفًا: "وضع صديقي هذه المادة في زجاجة الماء الخاصة به، وجاء إلى المدرسة وطلب مني أن أتذوقها، وحين تذوقتها عرفت أن هناك تغيرًا بداخلي، في المرة الأولى بدأت أتقيأ، وبعد ذلك قال هذا ما نسميه القذافي، ومنذ ذلك اليوم، لم أتمكن من الاستغناء عن هذه المادة المخدّرة".