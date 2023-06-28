خلال ملاحقة جوية في فرنسا.. السماء تمطر مخدرات

كشفت مصادر أمنية وسلطات الملاحة الجوية الفرنسية عن حادثة اعترضت خلالها مقاتلة فرنسية طائرة سياحية فوق منطقة نائية بفرنسا في نهاية الأسبوع الفائت، ما دفع بقائد الطائرة الصغيرة لإلقاء أكثر من 12 كيساً يُشتبه في احتوائها مخدرات.

وأُرسلت واحدة من أحدث المقاتلات الفرنسية لمراقبة الطائرة السياحية ذات المقعد الواحد فوق منطقة أرديش النائية السبت، إثر تحليقها عبر مجال جوي محظور قرب محطة نووية، بعدما اعتُبرت أنها كانت تناور بشكل مريب.

وقال ناطق عسكري: "مع اقتراب الطائرة المقاتلة من نوع رافال، شهد الطيار الحربي على سلوك مريب للغاية في قمرة القيادة للطائرة السياحية.. خلال بضع دقائق، رأى الباب مفتوحاً والطرود تُلقى من الجوّ".

بدوره قال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إنّ المهرّب المشتبه به، مواطن بولندي مدان في جريمة سابقة مرتبطة بالمخدرات، أُوقف بعدما حط في مهبط للطائرات في لانا بمنطقة أرديش.

وعثر المحققون على حوالي 15 طرداً على الأرض تحتوي على ما يُقدّر بنحو 30 كيلوغراماً من مسحوق أبيض يتم تحليله، فضلا عن أكثر من 45 ألف يورو (49 ألف دولار) في قمرة القيادة للطائرة المسجلة في بولندا، وكذلك في حقيبة الطيار.