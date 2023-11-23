الجزائر.. ثلوج وأمطار تقطع الطرقات وتعيد الأمل للمزارعين

تشهد بضع مدن جزائرية تساقط كميات أمطار كثيفة، وهطولًا للثلوج في المناطق المرتفعة؛ ما تسبب في غلق عدة طرق بين المحافظات، في المقابل خفف من توجس الفلاحين من إعلان حالة الجفاف الذي كلفهم خسائر كبيرة الموسم الماضي.

وحسب توقّعات الديوان الجوي في الجزائر (هيئة رسمية)، تتراوح كميات تساقط الأمطار ما بين 30 و60 ملم من الساعة الـ6 من مساء الأربعاء عبر بعض الولايات وإلى غاية الـ 9 من ليلة الخميس.

وفيما أعلنت مصالح الدرك الجزائري تسببت الثلوج في قطع بعض الطرق بين محافظتي تيزي وزو والبويرة شرقي البلاد. في المقابل اكتسبت قمم جبال الأوراس وفي منطقة تيكجدة حلة بيضاء جرّاء تساقط كميات كثيفة من الثلوج.

وأعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني الجزائري "طريقي" عن ضباب كثيف وارتفاع في منسوب المياه في بعض المناطق، على غرار منطقة زرالدة بالعاصمة الجزائر، حيث تم العمل على تحويل المركبات لتجنب وقوع أي طارئ.

وأعادت الأمطار الأمل للمزارعين الذين استبشروا خيرًا بقطرات الغيث عقب مرور الجزائر بفترة جفاف حادة ونقص في المياه الجوفية؛ ما خلق هواجس من تضرر موسم الحرث والبذر الذي انطلق للتو.

وكانت جميع مساجد البلاد، أقامت السبت الماضي، صلاة الاستسقاء مع تزايد التقارير عن إمكانية أن تواجه الجزائر مشكلات جدية في حال استمرت مرحلة الجفاف.