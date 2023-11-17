أمطار غزيرة في القرن الأفريقي تخلّف آلاف الضحايا والنازحين

أدت فيضانات ضربت بلدانًا في القرن الأفريقي إلى مقتل 111 شخصًا على الأقل، بينهم 16 طفلًا، ونزوح نحو 700 ألف آخرين، بعد أمطار غزيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، اليوم الخميس.

وتسببت ظاهرة "النينيو" المناخية في تزايد حجم الأمطار الموسمية بالمنطقة، خاصة في الصومال، وإثيوبيا، وكينيا.

وقالت منظمة "سايف ذا شيلدرن" في بيان: "تسببت الأمطار القوية في محافظات شمال كينيا والعاصمة نيروبي في فيضانات واسعة، أدت إلى نزوح حوالي 36 ألفًا، ومقتل 46 شخصًا، منذ بداية موسم الأمطار قبل أقل من شهر".

وأشارت المنظمة البريطانية غير الحكومية أيضًا إلى مقتل 32 شخصًا في الصومال، و33 في إثيوبيا، داعية المجتمع الدولي إلى العمل لمواجهة "النزوح المكثف" للسكان في البلدان الثلاثة.