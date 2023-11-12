نحو نصف مليون نازح في الصومال بسبب الفيضانات
نزح نحو نصف مليون شخص في الصومال من منازلهم، وقُتل أكثر من 30 شخصًا، بسبب فيضانات مفاجئة أحدثتها أمطار غزيرة منذ بداية الشهر الجاري، وفق قول وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، اليوم الأحد.
ومنذ بداية الشهر، تسببت أمطار غزيرة في الصومال وكينيا، وإثيوبيا، المجاورتين بحدوث إنزلاقات أرضية وغمر قرى ومزارع بالمياه.
وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال، وأجزاء من إثيوبيا وكينيا، منذ 4 عقود.
وقال الوزير عويس: "فرّ نصف مليون شخص من منازلهم بسبب الفيضانات"، محذرًا من أن الفيضانات قد تؤثر كذلك على 1,2 مليون آخرين.
ونُقل عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم مصرع 31 شخصًا، لكن "يُمكن أن تكون الحصيلة أعلى".
وتركزت غالبية الأضرار في منطقتي غيدو في الجنوب، وهيران في الوسط، حيث فاض نهر شبيلي الموسمي، وغمرت المياه طرقًا، وجرفت ممتلكات في بلدة بيليدويني.
وفي أيار/ مايو الماضي، نزح نحو 200 ألف شخص من بلدة بيليدويني حين فاض النهر.
وتُعد الصومال من أكثر البلدان عرضة للتغير المناخي، لكنها غير مجهزة للتعامل مع الكوارث في وقت تواجه فيه تمردًا إسلاميًا داميًا.
والأسبوع الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن الصومال تواجه "فيضانات تحدث مرة كل قرن"، محذرًا من أن 1,6 مليون شخص قد يتضررون.
ولفت المكتب الأممي إلى أن الوضع تفاقم بسبب التأثير المشترك لظاهرتين مناخيتين، هما: ظاهرة "إل نينو"، وظاهرة "ثنائية قطب المحيط الهندي" المرتبطة بتباين حرارة سطح مياه المحيط بين مناطقه الغربية والشرقية.
وترتبط ظاهرة "إل نينو" عادة بارتفاع الحرارة في جميع أنحاء العالم، وجفاف في بعض أجزاء العالم، وأمطار غزيرة في أماكن أخرى.