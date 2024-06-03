جنيفر لوبيز وبن آفليك يثيران الشكوك حول تدهور علاقتهما

أظهر بن أفليك وجنيفر لوبيز عاطفتهما في حدث عائلي أقيم مؤخرًا وسط توتر زواجهما، ورغم أن جميع التصريحات السابقة لهما تشير إلى أنهما وصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما الزوجية، إلا أن تصرفاتهما ما زالت مثار شك كبير بالنسبة لمتابعيهما ومحبيهما.

وكان قد اجتمع الزوجان مجددًا يوم الأحد الماضي، أثناء حضورهما مباراة كرة السلة لابن أفليك صامويل البالغ من العمر 12 عامًا في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

تم تصوير الزوجين وهما يتبادلان قبلة على الخد أثناء استقبالهما لبعضهما البعض، قبل التوجه داخل جمعية الشبان المسيحية مع والدة أفليك، كريس آن بولدت.

وارتدت لوبيز (54 عاماً) قميصا أسود بأكمام طويلة وجينز أزرق أثناء النزهة، بينما ارتدى أفليك (51 عاما) بنطال جينز أزرق، مع تي شيرت كستنائي تحت سروال قصير أحمر وسترة. ويمكن رؤية خاتم زواج الممثل على إصبعه أثناء النزهة وهو يحمل كرة السلة.