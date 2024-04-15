عُمان.. تعليق العمل والدراسة قبيل ذروة المنخفض الجوي (فيديو وصور)

أعلنت سلطنة عُمان، بعد ظهر يوم الاثنين، تعليق العمل والدراسة في عدد من مناطق السلطنة ليوم غدٍ الثلاثاء، الذي يصل فيه منخفض "مطير" الجوي إلى ذروته، بعد أن تسبب بوفيات ومفقودين وخسائر مادية وانقطاع جزئي للاتصالات والكهرباء.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه "تقرر تعليق العمل للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية، غدًا الثلاثاء".

وأضافت الوكالة الحكومية أنه "يمكن تطبيق العمل عن بعد حال تعذّر مباشرة العمل حضوريا في باقي المحافظات".