عُمان.. تعليق العمل والدراسة قبيل ذروة المنخفض الجوي (فيديو وصور)
أعلنت سلطنة عُمان، بعد ظهر يوم الاثنين، تعليق العمل والدراسة في عدد من مناطق السلطنة ليوم غدٍ الثلاثاء، الذي يصل فيه منخفض "مطير" الجوي إلى ذروته، بعد أن تسبب بوفيات ومفقودين وخسائر مادية وانقطاع جزئي للاتصالات والكهرباء.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه "تقرر تعليق العمل للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية، غدًا الثلاثاء".
وأضافت الوكالة الحكومية أنه "يمكن تطبيق العمل عن بعد حال تعذّر مباشرة العمل حضوريا في باقي المحافظات".
كما قررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء، في محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظتي ظفار والوسطى.
وتوقع المركز الوطني للإنذار المبكر أن تكون ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت المختصة بالأرصاد الجوية في هيئة الطيران المدني، عائشة القاسمية، إنه من المتوقع خلال ساعات مساء اليوم الاثنين أن تشتد غزارة الأمطار، وستكون ذروة التأثير في منتصف الليل ويوم الثلاثاء مع فجر يوم الأربعاء.
وأضافت أن الموجة الثالثة من المنخفض هي الأشد والأعمق من حيث التأثير، ومن المتوقع أن تشهد محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وشمال الباطنة، والداخلية، أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة، وستكون غزيرة إلى متفاوتة الغزارة في محافظات جنوب الباطنة ومسقط وأجزاء من محافظة الوسطى، وستشهد باقي المحافظات أمطارا متفرقة متفاوتة الغزارة.
وبيّنت أن التأثيرات ستستمر حتى مساء يوم الأربعاء بأمطار متفاوتة الغزارة، وبتركيز على محافظات الداخلية، وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.
وبلغت كمية المياه المحتجزة في السدود الواقعة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة نحو 31 مليون متر مكعب؛ جراء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان حالياً.
17 وفاة ومفقودون
بلغ عدد الوفيات في السيول، وفق الإحصائيات الرسمية، 17 وفاة حتى الآن؛ إذ تم انتشال 12 متوفى، أمس الأحد، بينهم تسعة أطفال، فيما تم اليوم انتشال 5 جثث حتى الآن، بينهم امرأة وطفل، ويجري البحث عن مفقودين آخرين.
وقضى 10 طلاب أشقاء وأقارب من عائلة العبدلي كانوا في سيارة واحدة عندما جرفتها السيول في "نيابة سمد"، في أكبر حوادث المنخفض الجوي.
وتُظهر صور ومقاطع فيديو، صوَّرها سكان في بضع مناطق عُمانية، ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرقات، وجريان السيول الجارفة في طرقات أخرى، بعد وصول مياه الوديان إليها بسبب الأمطار الغزيرة، بينما دخلت المياه عددًا من المنازل والمباني.