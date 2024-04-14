سلطنة عُمان.. وفاة 12 شخصا بينهم طلاب بسبب السيول

قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، مساء الأحد، إن 12 شخصا توفوا نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب البلاد، إلى جانب وجود مفقودين.

وأوضحت اللجنة الحكومية، في آخر تحديث لبياناتها، أنه تم "العثور على ثلاثة طلاب مفقودين في نيابة (سمد الشأن) وقد فارقوا الحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصا، ولا يزال البحث جاريًا عن خمسة مفقودين آخرين".