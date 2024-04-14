سلطنة عُمان.. وفاة 12 شخصا بينهم طلاب بسبب السيول
قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، مساء الأحد، إن 12 شخصا توفوا نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب البلاد، إلى جانب وجود مفقودين.
وأوضحت اللجنة الحكومية، في آخر تحديث لبياناتها، أنه تم "العثور على ثلاثة طلاب مفقودين في نيابة (سمد الشأن) وقد فارقوا الحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصا، ولا يزال البحث جاريًا عن خمسة مفقودين آخرين".
ووصل عدد الطلاب المتوفين جراء المنخفض الجوي وتداعياته، اليوم الأحد، إلى تسعة طلاب، بجانب مواطنين عُمانيين، ووافد لم يتم تحديد جنسيته.
وكانت اللجنة قد كشفت في بيان سابق، أن الوفيات ناجمة عن انجراف أشخاص داخل مركباتهم.
وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف وطيران الشرطة ومعدات ومركبات تابعة لوزارة الدفاع، عمليات إنقاذ المحتجزين، بمن في ذلك طلاب المدارس الذين حاصرتهم السيول خلال الدوام المدرسي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو صورها السكان، هطولات غزيرة ومتواصلة للأمطار، بينما ارتفع منسوب المياه في بعض الطرقات التي وصلت إليها سيول الوديان لتجرف المركبات في طريقها.
وقالت الأرصاد الجوية العُمانية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يستمر حتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البَرَد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.