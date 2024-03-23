ميار الببلاوي تهاجم ياسر جلال: تخلى عني حين طلبت مساعدته ( فيديو)
هاجمت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي النجم ياسر جلال، واصفة إياه بـ"عديم الشهامة"، و"عديم الجدعنة"، بعد أن طلبت منه مساعدتها وتخلى عنها حين كانت في أمسّ الحاجة لتلك المساعدة، وفق تصريحاتها.
وأوضحت الببلاوي، في تصريحات صحفية، أنها حين ارتدت الحجاب كانت بحاجة شديدة للعمل "ماديا ومعنويا"، وطلبت من جلال أن يلحقها معه في مسلسل من بطولته، فأجاب بأنه لا يتدخل في اختيارات الممثلين، بحسب قناة "الحدث اليوم".
وقالت: "صُعقت من رده لأني فنانة من داخل الوسط وأعرف جيدا أنّ النجم من حقه اختيار بعض الممثلين"، مبينة أنها بعثت إليه رسالة، فأنكر شخصيته وادّعى أنه مساعد ياسر جلال، رغم أنها تعرف جيدا أنّ هذا هو رقم ياسر جلال شخصيا.
وقالت الببلاوي: "ياسر جلال كان من أكثر الفنانين شهامة لكن الشهرة تغير الناس"، مشيرة إلى أن علاقتها به كانت وطيدة، وأنها كانت "تقتسم اللقمة معه" هو وشقيقه الفنان رامز جلال فيما مضى.
وذكرت واقعة غريبة وهي أنها تعرضت لنوع من السحر يجعلها معرضة للانفصال عن زوجها، يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو ما وقع بالفعل ذات مرة في التاريخ نفسه، كاشفة أنها عادت لزوجها مرة أخرى.