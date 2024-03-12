ياسر جلال يروي لـ "إرم نيوز" صعوبات واجهته في مسلسل "جودر"
أكد الفنان المصري ياسر جلال أنه مستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان في تصوير مسلسل "جودر" الذي يجري عرضه حاليا،؛ إذ أشار إلى صعوبة التجربة الدرامية الجديدة عليه والتي يُقدم من خلالها الفانتازيا التاريخية للمرة الأولى في مشواره التمثيلي والمأخوذة من حكايات "ألف ليلة وليلة".
وقال جلال لـ "إرم نيوز" إن فكرة المشروع بدأت من خلاله، حينما شعر بالحماسة لتقديم إحدى حكايات "ألف ليلة وليلة" بأسلوب معاصر وجديد من خلال قصة "جودر" بن عمر المصري.
وقال إن الرغبة وراء تقديم هذا العمل هو إعادة تقديم لمحة من حكايات درامية عاصرها كمشاهد في طفولته وتقديمها بأسلوب مُعاصر يتناسب مع جيل الشباب، الذي لا يعرف شيئا عن حكايات "ألف ليلة وليلة".
وتحدث ياسر جلال عن بداية انطلاقة المشروع الدرامي الفانتازي، ويقول إنه بدأ في البحث عن الكاتب أنور عبد المغيث المقيم خارج مصر، والذي تواصل معه واختار تقديم حكاية "جودر" من حكايات "ألف ليلة وليلة" ليبدأ المشروع مع الجهة الإنتاجية، والمخرج إسلام خيري والذي وصفه بالمتميز في التقنيات المستخدمة والرؤية الإخراجية لهذا العمل.
وكشف ياسر جلال عن الأسباب التي دفعته لخوض هذه التجربة الصعبة دراميا والمغامرة الفنية الجديدة، وقال إنه يسعى دائما لإعادة تغيير نمطه الفني من خلال تقديم أعمال فنية على النقيض من بعضها بعضا وبأدوار مختلفة طوال مسيرته الفنية وحضوره القوي بدراما رمضان منذ سنوات طويلة.
وأكد على ضرورة وأهمية التنوع في تقديم الألوان الدرامية والاهتمام بمدرسة التقمص في التمثيل من خلال الكثير من الأدوار التي ظهر بها على مدار سنوات، لكنه بمسلسل "جودر" يظهر بشخصيتين داخل عمل واحد من خلال شخصيتي الملك "شهريار" و "جودر بن عمر المصري".
ووصف الفنان المصري أداء الشخصيتين بالصعب للغاية بسبب طبيعة الملابس المستخدمة والثقيلة الوزن، وكذلك التصوير بمناطق نائية إلى جانب الطرق والتقنيات المختلفة التي يستخدمها المخرج إسلام خيري خلال هذا العمل.
وتابع الفنان متحدثا عن تحضيراته للمسلسل وتقديم شخصيتين بعمل واحد: "شخصية جودر هي من وحي خيال شهريار داخل الأحداث، وبسبب جودر واجهت صعوبات في التنفس في بعض المشاهد التي تم تصويرها بتقنيات معينة من أجل الخدع البصرية الخاصة بهذه الشخصية".
وأضاف "من البداية بدأت أحضر للعمل وللشخصيتين ورسمت الأبعاد الخاصة بكل شخصية واخترت وبالاتفاق مع المخرج الشكل المادي للشخصيتين وكذلك العمق النفسي لكل شخصية، وكنت متحمسا للغاية لتقديم نوعية درامية غائبة عن الساحة منذ سنوات طويلة رغم أنها مغامرة كبيرة ولكننا بذلنا مجهودا كبيرا في هذا العمل، أتمنى أن يتكلل بالنجاح".
ويرفض الفنان ياسر جلال النظرة التنافسية خلال موسم دراما رمضان، ويؤكد على أنه ومنذ بداية مشواره الفني لا يتعامل بهذا الفكر على الإطلاق، ويرى أن موسم دراما رمضان هو فرصة تكاملية بين الممثلين لتقديم وجبات فنية للجمهور من أجل المتعة والتسلية والرسائل التوعوية.
وفي الوقت نفسه يقول إن الوقت لن يسعفه لمشاهدة أية أعمال درامية من المعروضة حاليا خلال موسم رمضان حتى مسلسل "جودر"، الذي يؤدي ببطولته بسبب ظروف التصوير الصعبة والمستمرة حتى نهاية شهر رمضان.
وأخيرا يتحدث عن مدرسة التقمص في التمثيل وشغفه بتقديم الشخصيات التاريخية والمعاصرة ويقول: "أتمنى تقديم الكثير من الشخصيات التاريخية سواء من التاريخ القديم أو المعاصر، ولقد سبق وصرحت بأنني أرغب في تقديم شخصية القائد الإسلامي طارق بن زياد وما زلت أرغب في تقديم هذه الشخصية في عمل درامي وملحمة تاريخية من أجل تعريف الشباب بهذه الشخصيات العظيمة الموجودة في تاريخنا الإسلامي والعربي".
جدير بالذكر أن الفنان ياسر جلال غائب عن السينما منذ 9 أعوام ولكنه أشار إلى مشروعين سينمائيين كان من المفترض أن يعمل عليهما منذ شهور، ولكن انشغاله بتصوير أعمال درامية كل عام بموسم رمضان تُعيق تنفيذ هذه الخطوة التي تعيده للسينما من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث يؤكد تركيزه على السينما عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "جودر" وشهر رمضان المبارك.