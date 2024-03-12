ياسر جلال يروي لـ "إرم نيوز" صعوبات واجهته في مسلسل "جودر"

أكد الفنان المصري ياسر جلال أنه مستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان في تصوير مسلسل "جودر" الذي يجري عرضه حاليا،؛ إذ أشار إلى صعوبة التجربة الدرامية الجديدة عليه والتي يُقدم من خلالها الفانتازيا التاريخية للمرة الأولى في مشواره التمثيلي والمأخوذة من حكايات "ألف ليلة وليلة".

وقال جلال لـ "إرم نيوز" إن فكرة المشروع بدأت من خلاله، حينما شعر بالحماسة لتقديم إحدى حكايات "ألف ليلة وليلة" بأسلوب معاصر وجديد من خلال قصة "جودر" بن عمر المصري.

وقال إن الرغبة وراء تقديم هذا العمل هو إعادة تقديم لمحة من حكايات درامية عاصرها كمشاهد في طفولته وتقديمها بأسلوب مُعاصر يتناسب مع جيل الشباب، الذي لا يعرف شيئا عن حكايات "ألف ليلة وليلة".

وتحدث ياسر جلال عن بداية انطلاقة المشروع الدرامي الفانتازي، ويقول إنه بدأ في البحث عن الكاتب أنور عبد المغيث المقيم خارج مصر، والذي تواصل معه واختار تقديم حكاية "جودر" من حكايات "ألف ليلة وليلة" ليبدأ المشروع مع الجهة الإنتاجية، والمخرج إسلام خيري والذي وصفه بالمتميز في التقنيات المستخدمة والرؤية الإخراجية لهذا العمل.

وكشف ياسر جلال عن الأسباب التي دفعته لخوض هذه التجربة الصعبة دراميا والمغامرة الفنية الجديدة، وقال إنه يسعى دائما لإعادة تغيير نمطه الفني من خلال تقديم أعمال فنية على النقيض من بعضها بعضا وبأدوار مختلفة طوال مسيرته الفنية وحضوره القوي بدراما رمضان منذ سنوات طويلة.

وأكد على ضرورة وأهمية التنوع في تقديم الألوان الدرامية والاهتمام بمدرسة التقمص في التمثيل من خلال الكثير من الأدوار التي ظهر بها على مدار سنوات، لكنه بمسلسل "جودر" يظهر بشخصيتين داخل عمل واحد من خلال شخصيتي الملك "شهريار" و "جودر بن عمر المصري".