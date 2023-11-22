هروب أفعى سامة جدًا من مالكها يسبب هلعًا في هولندا

هربت أفعى خضراء من نوع مامبا "سامة جدًّا" ويبلغ طولها نحو مترين من مالكها في جنوب هولندا، على ما حذَّرت السلطات المحلية الثلاثاء، داعيةً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وحضّت بلدية تيلبورغ سكان الحي القريب من إحدى المحطات على "عدم الاقتراب من الثعبان".

وقالت في بيان "حتى لو لم يُقدِم الثعبان بنفسه على المهاجمة، فيجب التنبّه من أنّه خطر جدًّا ولسعته سامة بصورة كبيرة".

وأضافت "إذا تعرَّض أي شخص للسعة من الثعبان، فعليه أن يتلقى بسرعة الرعاية الطبية اللازمة".

ونشرت البلدية عبر موقعها الإلكتروني صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه.