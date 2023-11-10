العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا.. ظن الصيادون أنه تمساح
عثر صيادون أمريكيون في ولاية فلوريدا على ثعبان ضخم يبلغ وزنه 100 كيلو، ظنوا في البداية أنه تمساح.
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" يعد هذا الثعبان ثاني أكبر ثعبان يتم اصطياده على الإطلاق في الولاية.
وقال مايك إلفينباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة، عن عملية اصطياد الثعبان الضخم التي تمت في متنزه "بيج سايبرس الوطني" قبل أيام "كان رأسه بحجم كرة القدم".
وفي التفاصيل، ذهب مايك مع ابنه كول برفقة 3 صيادين محترفين بحثا عن الثعابين البورمية، التي ينتشر جزء منها في جنوب الولايات المتحدة.
وقال مايك إن الثعبان بدا في البداية كبيرًا جدًا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه تمساح "لقد صادفنا جميعًا هذا الثعبان العملاق في الطريق باللحظة نفسها".
وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن عملية الإمساك بالثعبان استغرقت وقتا طويلا، حيث احتاج 5 أشخاص للسيطرة عليه.
وأضاف مايك "حملته من رأسه وأمسكه ابني من ذيله، فيما اجتمع 3 رجال آخرون لحمله من المنتصف".
وتابع مستغربا "على الرغم من جلوسنا جميعا فوقه إلا أنه استطاع رفع جسده عن الأرض وواصل حركته.. كان ذلك جنونيا".
من جانبها، أكدت منظمة الحفاظ على البيئة في جنوب غرب فلوريدا، أن طول الثعبان البورمي الذي عثر عليه مايك وشركاؤه يبلغ نحو 5 أمتار، فيما يزن نحو 100 كيلوغرام.
وقال مايك إنه لم يمسك بالثعبان ليرضي غرور الصيادين، بل للمساعدة في مكافحة ما يسمى بـ "طاعون الثعابين" الذي يتسبب بأضرار جسيمة للطيور والقوارض، ويخفض من نمو الأشجار الجديدة بنسبة تصل إلى 92%.
يذكر أن أكبر ثعبان بورمي تم اصطياده في الولاية نفسها بلغ طوله 5.7 متر، في عملية تمت الصيف الماضي في محمية "بيغ سايبرس" Big Cypress الوطنية.