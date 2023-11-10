العثور على ثعبان ضخم في فلوريدا.. ظن الصيادون أنه تمساح

عثر صيادون أمريكيون في ولاية فلوريدا على ثعبان ضخم يبلغ وزنه 100 كيلو، ظنوا في البداية أنه تمساح.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" يعد هذا الثعبان ثاني أكبر ثعبان يتم اصطياده على الإطلاق في الولاية.

وقال مايك إلفينباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة، عن عملية اصطياد الثعبان الضخم التي تمت في متنزه "بيج سايبرس الوطني" قبل أيام "كان رأسه بحجم كرة القدم".

وفي التفاصيل، ذهب مايك مع ابنه كول برفقة 3 صيادين محترفين بحثا عن الثعابين البورمية، التي ينتشر جزء منها في جنوب الولايات المتحدة.