لماذا لا يُظهر الأطفال "الاحترام"؟

وحتى سن 12 عامًا تقريبًا، تكون عملية التفكير بسيطة إلى حد كبير، بمعنى آخر، لم تطور أدمغتنا ببساطة التعقيد العصبي لتكون قادرة على فهم المفاهيم الإنسانية بشكل كامل.

وعلى سبيل المثال، إذا حاولت التحدث إلى طفل صغير حول فكرة مثل الكرامة، فمن غير المحتمل أن تذهب بعيدًا، ربما على الأكثر، ستحصل على استجابة غريبة باستخدام كلمات بسيطة، لأن الطفل لا يفهمها حقًا.

ومع ذلك، يمكنك تحقيق هدف تواصل إذا أخبرت الطفل بشيء أبيض وأسود "واضح"، مثلَ: "عندما تمد لسانك في وجه الأطفال الآخرين، فهذا يجعلهم يشعرون بالسوء"، وبالتالي لدينا قاعدة: "ألسنتنا تبقى في أفواهنا".

فالطفل غير قادر على فهم ما تعنيه إهانة كرامة شخص ما أوتقليل تقدير الذات، لأن هذه المفاهيم ليست ملموسة، ولكن عبارة "حافظ على لسانك في فمك" واضحة وضوح الشمس.

وكمثال على طفل "محترم" في الملعب، قد يكون مراقب الاستراحة قادرًا على منع عدوانية الطفل إذا استخدم لغة ملموسة، فبدلًا من إخباره بأن يكون محترمًا، بإمكانه أن يقول: "يجب أن يتجنب جسمك لمس أجساد الآخرين".