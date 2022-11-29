لماذا لا يُظهر الأطفال "الاحترام"؟
يقول غابرييل يونغ المعالج الأسري الحاصل على دكتوراة في دراسة التطور الإنساني، إن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي أراها، هو عندما يتم شرح التوقعات السلوكية للأطفال كمفاهيم مثل "الاحترام".
وغالبًا ما يكون لإخبار الأطفال أن يكونوا "محترمين" تأثير معاكس تمامًا، ولكن الخطأ هنا يكمن في البالغين، الذين لا يفهمون كيف تعمل أدمغة الأطفال، إذ إن المفاهيم المجردة، مثل الاحترام، ليس لها معنى بالنسبة للأطفال.
وحتى سن 12 عامًا تقريبًا، تكون عملية التفكير بسيطة إلى حد كبير، بمعنى آخر، لم تطور أدمغتنا ببساطة التعقيد العصبي لتكون قادرة على فهم المفاهيم الإنسانية بشكل كامل.
وعلى سبيل المثال، إذا حاولت التحدث إلى طفل صغير حول فكرة مثل الكرامة، فمن غير المحتمل أن تذهب بعيدًا، ربما على الأكثر، ستحصل على استجابة غريبة باستخدام كلمات بسيطة، لأن الطفل لا يفهمها حقًا.
ومع ذلك، يمكنك تحقيق هدف تواصل إذا أخبرت الطفل بشيء أبيض وأسود "واضح"، مثلَ: "عندما تمد لسانك في وجه الأطفال الآخرين، فهذا يجعلهم يشعرون بالسوء"، وبالتالي لدينا قاعدة: "ألسنتنا تبقى في أفواهنا".
فالطفل غير قادر على فهم ما تعنيه إهانة كرامة شخص ما أوتقليل تقدير الذات، لأن هذه المفاهيم ليست ملموسة، ولكن عبارة "حافظ على لسانك في فمك" واضحة وضوح الشمس.
وكمثال على طفل "محترم" في الملعب، قد يكون مراقب الاستراحة قادرًا على منع عدوانية الطفل إذا استخدم لغة ملموسة، فبدلًا من إخباره بأن يكون محترمًا، بإمكانه أن يقول: "يجب أن يتجنب جسمك لمس أجساد الآخرين".
البالغون أيضًا
وينطبق الأمر ذاته على البالغين، حيث يقترح بعض الخبراء أن تجمعات الكبار مثل مجموعات العلاج أو فصول الدراسات العليا، تطور القواعد الأساسية لديهم.
وبالرغم من أنهم يختارون دائمًا كلمات مثل الاحترام، والدعم، ولكن مع ذلك كله ينشأ الصراع لأننا جميعًا نحمل في داخلنا تفسيراتنا المتباينة على نطاق واسع لهذه المفاهيم.
وبالتالي، كل ما يمكن أن يحدث بعد هذه النقطة، هو صراع على السلطة حول ماهية التفسير "الصحيح".
اكتساب الاحترام
يتم اكتساب الاحترام من خلال ممارسات مثل تطبيق التعاطف وتقليل معاناة الآخرين، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها احترام أطفالنا حقًا، هي فهم قيود نموهم وإيصال القواعد والتوقعات إليهم بطريقة يمكنهم فهمها، أي استخدام لغة سلسة بقواعد واضحة دون توقع أن يفهموا أفكارًا تجريدية، ودون محاسبتهم على شيء يعجزون عن فهمه.