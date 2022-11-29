الكويت.. تعاطف واسع مع أطفال يمنيين فقدوا والديهم بحادث مروِع
تعاطف نشطاء ومدونون في الكويت، مع أطفال يمنيين أصبحوا مؤخرا في عداد اليتامى الفاقدين للمعيل لهم؛ عقب وفاة والديهم بحادث مروري مروع على طريق الجهراء.
وأعلن كثير من النشطاء عزمهم مساعدة الأطفال اليتامى، وهم أربعة أطفال أكبرهم فتاة يبلغ عمرها نحو 14 عاماً، وتقديم ما يحتاجون إليه من أموال تساعدهم على إكمال حياتهم ودراستهم في الكويت عقب فقدان والديهم.
وبحسب المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توفي الوالدان وهما مواطن يمني مقيم في الكويت يُدعى يحيى حزام عبدالله القطاع وزوجته، يوم الجمعة الماضي؛ إثر الحادث المروري، لتدشِن إحدى الجمعيات الخيرية رابطاً لجمع تبرعات لهؤلاء الأطفال.
ووفقاً لما أورده حساب "المجلس" الإخباري وعدد من النشطاء، فإن "الكثير من المحسنين من مواطنين ومقيمين تبرعوا لكفالة هؤلاء الأيتام".
وأعاد كثير من النشطاء بينهم أكاديميون نشر رابط التبرع للمساهمة في دعم هؤلاء الأطفال ومساندتهم عقب الفاجعة التي حلَت بهم.
تتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر؛ الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء؛ نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.
وتسجل البلد الخليجية حسب الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.
وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة؛ في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.