في يومها العالمي.. كيف نحافظ على حيوية اللغة العربية؟

لعل أهم الأسئلة التي تدور حول واقع اللغة العربية في يومها العالمي، المصادف اليوم (18 كانون الأول/ديسمبر)، تتمحور حول قدرتها على مواكبة العصر، وتفعيل حيويتها، واستعادة جاذبيتها بالنسبة للجيل الجديد، وسط الاعتماد على لغات أجنبية.

يهدد تنامي حالات الغربة والاستلاب عن اللغة العربية جيلَ مواقع التواصل الاجتماعي، سواءٌ لصالح لغات أجنبية أو عامية تُفرِّق أكثر مما تجمع، فالإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل تفرض قِيَم صانِعها ولغته أحياناً.. ودون وعي تلك الخطورة، ستخسر اللغة العربية شيئاً فشيئاً هويتها.

كما أن متطلبات سوق العمل باتت تفرض الابتعاد عن العربية وإتقان الإنكليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، بحيث يشعر الكثير من الشباب العربي بأن لا حاجة لهم لإتقان اللغة العربية وتالياً لا داعي للحفاظ عليها، وهذا ما جعل كثيرا من المثقفين يرون أنّ أبواب الغد باتت شبه مغلقة على اللغة العربية، ولم يبقَ أمامهم سوى التأسّف على ما جرى، والإعلان عن فقدان خارطة طريق الأمل.

نتيجة كل ذلك، باتت الحاجة اليوم ملحة إلى عقد شراكة بالتراضي، بين حراس اللغة العربية وحراس العالم الرقمي، بعدما تزايد الاعتماد على التقانات الحديثة ووظائفها وخدماتها في الميادين المتنوعة، وفي الوقت ذاته أصبح من الضرورة بمكان التعاضد بين علماء اللغة العربية وغيرهم من أصحاب الاختصاصات العلمية المختلفة للمساهمة في إحياء لغتنا واجتراح مصطلحات جديدة تواكب العصر.