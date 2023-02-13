السوري الذي فقد 12 فردًا من عائلته في الزلزال ينفي "شائعة وفاته"

خرج الشاب السوري، الذي تم انتشاله قبل عدة أيام من تحت الأنقاض وفقد جميع أفراد عائلته البالغ عددهم 12 شخصًا، لينفي ما أشيع عن وفاته.

وكان الفيديو الذي يوثق لحظة إنقاذ الشاب من تحت الأنقاض في الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وجدَ انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار المقاطع التي توثق انتشال الناجين من الزلزال.