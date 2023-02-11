بقي 128 ساعة.. إنقاذ رضيع من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

تمكن رجال الإطفاء في تركيا اليوم السبت، من إنقاذ رضيع عمره شهرين في ولاية هطاي التركية بعد بقائه لمدة 128 ساعة تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الجاري.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول على "تويتر"، رجال الإطفاء وهم يحملون الرضيع وسط صيحات المتواجدين في المكان.