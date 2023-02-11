بقي 128 ساعة.. إنقاذ رضيع من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

بقي 128 ساعة.. إنقاذ رضيع من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

فريق التحرير
فريق التحرير

تمكن رجال الإطفاء في تركيا اليوم السبت، من إنقاذ رضيع عمره شهرين في ولاية هطاي التركية بعد بقائه لمدة 128 ساعة تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الجاري.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول على "تويتر"، رجال الإطفاء وهم يحملون الرضيع وسط صيحات المتواجدين في المكان.

بقي 128 ساعة.. إنقاذ رضيع من تحت أنقاض الزلزال في تركيا
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وقالت السلطات التركية في وقت سابق اليوم السبت، إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أن حوصرتا لمدة 122 ساعة في أعقاب الزلزال الأكثر تدميرا في المنطقة منذ عقدين.

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