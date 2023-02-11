مسؤول أممي: زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام
V.MARTIN

مسؤول أممي: زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام

رويترز
رويترز

قال مارتن جريفيث، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو "أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام".

وأشاد جريفيث خلال إفادة صحفية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة، ووصفها بأنها "استثنائية".

مسؤول أممي: زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام
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ما حدث هنا في مركز الزلزال هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة منذ 100 عام، نعتزم توجيه مناشدة قريبا لعملية تستمر 3 أشهر في سوريا وتركيا.
مارتن جريفيث، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة

وأضاف: "نعتزم توجيه مناشدة قريبا لعملية تستمر 3 أشهر في سوريا وتركيا".

وعبر المسؤول الأممي، عن أمله في أن تصل المساعدات في سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلي المعارضة على حد سواء، لكنه قال إن "الأمر لم يتضح بعد"، وفق ما نقلت عنه "رويترز".

سوريا

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