مسؤول أممي: زلزال تركيا أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام

وعبر المسؤول الأممي، عن أمله في أن تصل المساعدات في سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلي المعارضة على حد سواء، لكنه قال إن "الأمر لم يتضح بعد"، وفق ما نقلت عنه "رويترز".