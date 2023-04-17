تعرّف على أقدم سُفرة إفطار رمضانية في الحرم المكي

يعد إفطار الصائمين في الحرم المكي عادة تطوعية توارثتها الأُسر المكية نسبة إلى مكة في المملكة العربية السعودية، منذُ مئات السنين، ومازالت تحرص عليها إلى الوقت الراهن.

وتُعد عائلة نبيل خوندنة، التي تتوارث تفطير الصائمين في المسجد الحرام منذ أكثر من 60 عامًا، من أقدم الأُسر التي تقدم سُفرة إفطار رمضانية في الحرم المكي خلال شهر رمضان الكريم.

ويشرف نبيل خوندنة على سُفرة الإفطار الرمضانية التي تقيمها عائلته على مداخل الحرم المكي المختلفة، منذُ أكثر من 5 عقود، بحسب ما وثقه مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" السعودية.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، لم يتوقف "العمّ نبيل"، عن تنظيم الإفطارات الرمضانية، هذه العادة التي ورثها عن أبيه وجده إلا عندما جرى إغلاق الحرم المكي إثر جائحة كورونا.